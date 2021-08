Bolsonaro sugere 'fazer alguma coisa' em 7/9 a partir de pedidos de apoiadores

O presidente Jair Bolsonaro sugeriu nesta sexta-feira (20) que pode tomar providências a partir de pedidos feitos por apoiadores nas manifestações marcadas em 7 de setembro. "Teremos uma fotografia para o mundo no dia 7 do que vocês querem. Eu só posso fazer alguma coisa se vocês assim o desejarem", afirmou a simpatizantes na porta do Palácio da Alvorada, sem especificar quais demandas estaria disposto a atender.



A base bolsonarista, de qualquer forma, tem incentivado o presidente a seguir na ofensiva sobre o Supremo Tribunal Federal (STF) e tende a levar bandeiras com ataques ao Judiciário às ruas no feriado da Independência.



Com o desfile cívico-militar de 7 de setembro cancelado, mais uma vez, em razão da pandemia, Bolsonaro repetiu nesta sexta que estará nas manifestações e confirmou que fará um discurso. "Pretendo usar a palavra, mas não uma palavra de ameaça", afirmou o mandatário.