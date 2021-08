Bolsonaro confirma que irá discursar em manifestação de 7 de Setembro

O presidente Jair Bolsonaro reafirmou nesta sexta-feira (20/8) que participará de duasno Dia da Independência, 7 de Setembro: uma em Brasília, pela manhã, e outra, em São Paulo, à tarde. Segundo o mandatário, ele pretende discursar para apoiadores, mas alegou que "não serão palavras de ameaça a ninguém". O chefe do Executivo apontou ainda que o comparecimento às ruas por parte dos bolsonaristas será uma "" para o mundo e emendou que só pode agir "caso a população assim deseje".

"Dia 7, neste, vamos hasteá-la (bandeira do Brasil) aqui numa cerimônia militar, às 8h. Às 10h, estamos aqui na Esplanada, pretendo usar a palavra. Não é uma palavra de ameaça a ninguém. Estaremos em São Paulo fazendo a mesma coisa. Podem ter certeza: vamos ter uma fotografia para o mundo do que vocês querem. Eu só posso fazer alguma coisa se vocês assim o desejarem", disse a apoaidores na saída do Palácio da Alvorada.