Ministro Ramos elogia Bolsonaro: compromisso com meio ambiente e com índios

O ministro de Estado Chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Luiz Ramos (foto: Lula Marques)

O ministro de Estado Chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Luiz Ramos, teceu elogios ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) por ações de defesa ao meio ambiente e aos povos indígenas. A declaração foi feita após o chefe do Executivo entregar 42 tratores em várias aldeias do estado de Mato Grosso nesta sexta-feira (19/8).

O evento foi feito em parceria com a Fundação Nacional do Índio (Funai). Segundo o governo, as doações têm como objetivo contribuir para a autonomia dos povos indígenas por meio do desenvolvimento de atividades econômicas e impulsionar a produção nas aldeias.





“Jair Bolsonaro tem compromisso com o meio ambiente e com nossos índios. Sempre defendeu o direito deles produzirem em suas terras. Por isso, hoje, entregou tratores a comunidades indígenas do MT”, postou Ramos.





“Esse é um governo de oportunidades, sem distinção, afinal, somos todos brasileiros”, completou.





Durante o ato de entrega, Bolsonaro esteve acompanhado do governador de Mato Grosso, Mauro Mendes (DEM), da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e do presidente da Funai, Marcio Xavier.





Sem máscara, o presidente voltou a burlar as medidas de isolamento social ao abraçar alguns indígenas.

Manifestações





protestos indígenas em Brasília. Em junho, Bolsonaro foi alvo de váriosindígenas em Brasília. Em junho, vários grupos se manifestaram contra o Projeto de Lei 490 , que prevê criação de um marco temporal para delimitar o que são terras tradicionalmente ocupadas pelos índios.





A proposta, que tramita no Congresso nacional, prevê que só serão consideradas terras indígenas os lugares ocupados por eles até o dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição. Novos pedidos que não tiverem essa comprovação serão negados, caso a lei seja aprovada, e o processo de aprovação caberá ao Congresso - e não ao Executivo.





Em outro episódio, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) enviou em março um manifesto em inglês direcionado ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, listando vários problemas de desmatamento no Brasil na gestão de Bolsonaro. O comunicado expõe, por exemplo, o apoio do presidente a projetos de lei que liberam a atividade da mineração em terra indígena e o enfraquecimento dos órgãos de fiscalização ambiental.