PF relata ao TSE que bolsonaristas seguem 'cartilha' de Trump com ataques

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais se utilizam de tática de Trump, segundo PF (foto: Alan Santos/PR)









Para provocar desinformação, a PF relatou no documento que bolsonaristas tentam afastar distinção entre informação e opinião, atacando veículos tradicionais de imprensa. O mesmo método, segundo a instituição, foi empregado nas eleições presidenciais brasileiras de 2018, na qual Bolsonaro venceu.





A PF destacou, ainda, que as investigações relativas às fake news e dos atos antidemocráticos envolvem pessoas e financiadores de conteúdo utilizado para espalhar desinformação, assim como nos Estados Unidos. Essas pessoas, então, formam uma espécie de rede de disparo de notícias falsas. A intenção do grupo é fazer com que a pessoa que receba o conteúdo tenha uma "primeira impressão duradoura" do conteúdo "sem compromisso com a verdade".

entregou um documento aoem que relata que apoiadores do presidente(sem partido) se valem de uma tática utilizada pelo ex-presidente dos Estados Unidos,, para provocar a desinformação sobre as urnas eletrônicas no Brasil. A informação é do jornal "Folha de S. Paulo".