Pesquisa XP: avaliação negativa de Bolsonaro sobe e vai a 54%

XP: avaliações ruins do presidente da República crescem desde outubro do ano passado (foto: Marcos Correa/PR)

Cinquenta e quatro por cento dos brasileiros avaliam a gestão do presidente(sem partido) como ruim ou péssima. O índice consta em pesquisa de opinião divulgada nesta terça-feira (17/8) pela XP Investimentos, em parceria com o Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (Ipespe). Há 23% que classificam a administração federal como ótima ou boa. Para outros 20%, o governo federal faz trabalho regular.Asruins/péssimas cresceram dois pontos percentuais em relação ao levantamento anterior, de julho. Dois por cento dos participantes da pesquisa desta terça não souberam opinar ou optaram por não responder.A gestão de Bolsonaro épor 63% dos ouvidos, mesmo índice da última pesquisa. Outros 29%, no entanto, aprovam a condução feita pelo chefe do Palácio do Planalto. Registrada, ainda, parcela de 8% que não soube ou não respondeu.A impressão negativa do governo federal permanece quando a métrica utilizada é a projeção dos próximos meses de gestão. Para 52%, Bolsonaro fará uma gestão ruim ou péssima durante o restante do. Por outro lado, 28% creem que os próximos passos da administração serão ótimos ou bons. Enquanto isso, 15% acreditam que o nível regular será mantido.As medições detêm constatado crescimento periódico da rejeição do presidente, que sobe desde outubro de 2020, quando bateu 31%. Enquanto isso, houve queda nas boas avaliações: os ótimos/bons de julho diminuíram 2%."A insatisfação vem acompanhada de uma piora na percepção da direção da economia. O grupo dos que a veem no caminho errado, que vinha diminuindo a partir de abril, cresceu 4 pontos percentuais e chegou a 63%, mesmo patamar registrado em maio", lê-se em comunicado divulgado pelos idealizadores do levantamento.tem margem de erro de 3,2%. Para dar forma aos dados coletados, foram feitas 1 mil entrevistas, espalhadas por todo o país. Os contatos ocorreram entre os dias 11 e 14 deste mês.