Bolsonaro diz que aliança para 2022 será formada no início do ano que vem

(foto: Marcos Correa/PR)

De olho nas eleições de 2022, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou que apolítica para o pleito vai começar a sera partir do início do ano que vem. Segundo ele, até o momento, "não tem compromisso com Estado", mas disse que evita falar isso para não ter problemas dentro do Parlamento. "Preciso aprovar coisas para o bem do Brasil", pontuou.Em entrevista à, Bolsonaro avaliou que uma aliança na atual situação nacional vai complicar ainda mais a. "Trazer para dentro agora desse turbilhão que a gente vive, do problema que a gente vive aqui, a gente complica mais a situação do Brasil", disse.Para o pleito, no entanto, o chefe do Executivo permanece sem partido para. Se dependesse dele, conforme pontua, a escolha já teria sido feita. "Mas o casamento é difícil, sempre tem um problema pela frente, estouatrás", reforçou Bolsonaro. Segundo o presidente, há a possibilidade de el ir para o PP, porém, a sigla também "precisa querer".