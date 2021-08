Fux diz que pretende transformar STF em única corte mundial 100% digital

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, disse que um dos objetivos de seu mandato é transformar a Corte na primeira 100% digital do mundo, em discurso na abertura do 11º Congresso de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo, organizado pela Febraban. Fux ainda destacou que o STF é a corte constitucional que mais julgou processos relacionados à pandemia de covid-19 e, por isso, recebeu congratulações da Corte Interamericana de Direitos Humanos.



Durante sua fala, Fux também destacou o compromisso de sua gestão com a prevenção e o combate à corrupção e à lavagem de dinheiro, que, por sua vez, está diretamente relacionado ao eixo de sua gestão de promover a estabilidade de ambiente de negócios. O ministrou também afirmou que devem sugerir a criação de varas criminais especializadas nesses temas.



O presidente do STF ainda reconheceu o papel dos bancos, também do Banco Central e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) no combate e na prevenção à lavagem de dinheiro.

Fux comentou que bancos foram responsáveis por comunicar cerca de 30% das operações suspeitas recebidas pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) no último ano, 250 mil de um total de 820 mil notificações.