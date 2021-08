Chefe de cerimonial do Planalto diz que uso de máscara é opcional

AM

Convidados em cerimônia no Palácio do Planalto (foto: Tv Brasil/Reprodução) Planalto afirmou, nesta quinta-feira (12/8), durante evento para cumprimentar oficiais-generais, que o uso de máscaras era “opcional”. O presidente Jair Bolsonaro, a primeira-dama Michelle Bolsonaro e alguns ministros estavam presentes. O chefe do cerimonial doafirmou, nesta quinta-feira (12/8), durante evento para cumprimentar oficiais-generais, que o uso deera “opcional”. O presidente, a primeira-damae alguns ministros estavam presentes.

“Informamos que o uso da máscara nesta cerimônia é opcional”, explicou no início do evento.

Essa foi a primeira vez que uma orientação do tipo foi repassada em cerimônia no Palácio do Planalto.

O uso de máscara é obrigatório no Planalto e no Congresso Nacional. O equipamento é utilizado para proteção contra a COVID-19.

O presidente Bolsonaro e os ministros Braga Netto (Defesa) e Augusto Heleno (GSI) optaram por não utilizar o equipamento.