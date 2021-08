Kalil é eleito presidente da Frente Mineira de Prefeitos

Kalil, prefeito de BH, vai comandar associação reativada nesta quinta (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Articulações e apoios

O prefeito de Belo Horizonte,(PSD), é o novo presidente da(FMP). O grupo promoveu reunião virtual nesta quinta-feira (12/8) para definir os novos comandantes da instituição. A vice-presidência passa a ser ocupada por(PT), que governa Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri.A FMP foi criada para reunir cidades mineiras com. O grupo, no entanto, estava inativo há certo tempo. O último post da instituição no Facebook, por exemplo, foi em outubro de 2018. A percepção de alguns prefeitos é que é preciso ter representantes de peso junto aos Executivos federal e estadual na busca por recursos. Por isso, os chefes de Belo Horizonte e Teófilo Otoni acabaram escolhidos."O grande objetivo da frente é auxiliar os prefeitos no enfrentamento das dificuldades que os municípios estão passando. Dentre elas, o desafio financeiro, especialmente a dívida do estado emcom as prefeituras. Há necessidade de receber esse recurso, que já totaliza quase R$ 7 bilhões", disse Daniel Sucupira.O prefeito de Teófilo Otoni elencou outros tópicos, como debates em torno de políticas públicas sociais e do desenvolvimento da infraestrutura estadual. "A gente tem passado dias difíceis, o que foi aguçado pela pandemia. As cidades maiores, em grande parte, estão utilizando cerca de 30% de seus orçamentos na área da Saúde, sem nenhuma sinalização do governo federal e do estado sobre a perspectiva de aporte de recursos".Com a reativação da Frente Mineira, as gestões municipais entendem que as administrações locais terão o trabalho fortalecido. Todas as regiões do estado terão coordenadores, que vão ajudar a estabelecer os temas prioritários.O processo de reativação da frente de prefeitos foi articulado pelo secretário Municipal de Governo de Belo Horizonte, Adalclever Lopes (MDB), presidente da Assembleia Legislativa entre 2015 e 2019. O grupo político do prefeito belo-horizontino busca estratégias para fortalecer o nome de Kalil no interior mineiro, visto que ele é iminente candidato a governador apurou que interlocutores próximos a Kalil já debatem ideias e motes que possam sustentar uma possível participação na corrida ao Palácio Tiradentes.Alex de Freitas, ex-prefeito de Contagem, na Região Metropolitana de BH, comandou a última diretoria da FMP. A chapa foi eleita em 2017. Nas redes, a entidade se define como espaço para a "troca de experiências sobre os problemas e soluções administrativas".No Partido Social Democrático, o PSD, Kalil tem autonomia para construir eventual candidatura ao Palácio Tiradentes. O presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, já afirmou publicamente que o prefeito terá toda a estrutura da legenda para se lançar O grupo do prefeito de Belo Horizonte, no entanto, não tem apenas nomes pessedistas. Na sexta (6/8), Kalil almoçou com os correligionários Alexandre Silveira, que preside o partido em Minas, e Antonio Anastasia, senador da República . O presidente da Assembleia, Agostinho Patrus, do PV, também esteve presente.Nesta semana, Anastasia disse à reportagem que o encontro não tratou de temas eleitorais. Apesar disso, reconheceu que o nome de Agostinho, ventilado para ocupar o posto de vice-governador na chapa encabeçada por Kalil, é "excepcional"."Isso vai ser definido de acordo com uma combinação, adiante, das forças políticas que estiverem apoiando Kalil. Vamos discutir oportunamente, com partidos e a sociedade, o nome (para o posto de vice) que somar mais", falou.Além da FMP, funciona no estado a Associação Mineira de Municípios (AMM), liderada por Julvan Lacerda (MDB), ex-prefeito de Moema, no Centro-Oeste.