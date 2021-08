CPI da COVID exibe vídeo de Bolsonaro dizendo que ivermectina 'mata bichas'

exibiu, nesta quarta-feira (11/8), umem que o presidente Jair(sem partido) usa um termoao defender ocontra a COVID-19.

Durante uma entrevista para a Rádio Jovem Pan de Itapetininga, cidade do interior de São Paulo, em 21 de julho, ao falar sobre o uso de remédios sem comprovação científica para o tratamento da doença, como a cloroquina e a ivermectina, Bolsonaro ri e diz que “a ivermectina mata bichas”.

O presidente afirma que ele e outros funcionários da Presidência tomaram cloroquina e "ninguém foi a óbito". Em seguida, o entrevistador diz que eles e outros funcionários que trabalham na rádio tomaram ivermectina e “ninguém pegou COVID”.

Bolsonaro responde: “Cuidado que a ivermectina mata bichas, hein? Toma cuidado, hein?”.



A frase tem duplo sentido, já que além de termo pejorativo para se referir a homossexuais, em alguns locais do país o termo "bicha" é usado como sinônimo de parasitas gastrointestinais.

Em fevereiro deste ano, a farmacêutica norte-americana MSD (Merck Sharp and Dohme), que produz a, mas não comercializa o produto no Brasil, afirmou que o medicamento não é eficaz para o tratamento da COVID-19

Nesta quarta-feira, o diretor-executivo da farmacêutica Vitamedic, Jailton Batista, presta depoimento à CPI da COVID. A farmacêutica foi alvo de um requerimento de informações aprovado em junho pela comissão.

De acordo com relatórios enviados à CPI, apenas as vendas da ivermectina saltaram de 24,6 milhões de comprimidos em 2019 para 297,5 milhões em 2020, crescimento superior a 1.105% . O preço médio da caixa com 500 comprimidos subiu de R$ 73,87 para R$ 240,90, uma elevação de 226%.