Eduardo Bolsonaro usa vídeo da Secom para divulgar motociata do presidente

Vídeo publicado por Eduardo Bolsonaro tinha identidade visual da Secom (foto: Reprodução)









No mês passado, a Secom se envolveu em outra polêmica quando utilizou a foto de um homem armado para fazer uma homenagem ao Dia do Agricultor . Horas depois do post, o órgão excluiu a imagem. O conteúdo gerou muitas críticas nas redes sociais, com pessoas apontando desrespeito com os profissionais e dizendo que a imagem certa seria de uma pessoa com uma enxada.

COVID-19. Nesse sábado (7/8), por exemplo, o presidente esteve em Florianópolis, onde voltou a atacar o sistema eleitoral brasileiro. Neste fim de semana, Bolsonaro fez duas motociatas , gerando aglomeração em plena pandemia da. Nesse sábado (7/8), por exemplo, o presidente esteve em Florianópolis, onde voltou a atacar o sistema eleitoral brasileiro.





"Querem no tapetão decidir as coisas no Brasil. Isso não pode ser dessa maneira. Democracia nasce do voto responsável e contabilizado", afirmou.





Neste domingo, Bolsonaro andou por Brasília, Taguatinga e Ceilândia, concentrando um número grande de pessoas. A maior parte dos presentes não utilizava máscara.

O deputado federal(PSL-SP) publicou neste domingo (8/8) em suas redes sociais imagens do presidente(sem partido) em uma motociata em Brasília e arredores . O material, no entanto, levava a identidade visual da