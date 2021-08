Janones para Janaina: Jesus 'ficou enojado' com tuite sobre Cracolândia

Postura de Janaina Paschoal ante auxílio a moradores da Cracolândia indignou deputado André Janones (foto) (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

Janaina, a imagem que você segura em sua foto de perfil é Jesus, talvez você não o conheça e só usou a imagem pra foto, mas ele com toda certeza, ficou enojado lendo esse seu tweet. %u2014 André Janones (@AndreJanonesAdv) August 8, 2021

Entenda o caso

As pessoas que moram e trabalham naquela região já não aguentam mais. O Padre e os voluntários ajudariam se convencessem seus assistidos a se tratarem e irem para os abrigos. A distribuição de alimentos na Cracolândia só ajuda o crime. O tema precisa ser debatido com honestidade. %u2014 Janaina Paschoal (@JanainaDoBrasil) August 8, 2021

O deputado federal(Avante-MG) repudiou as críticas feitas pela parlamentar estadual paulista(PSL) às ações humanitárias conduzidas pelo padre Júlio Lancellotti no entorno da, em São Paulo. Janaina disse que a distribuição de alimentos aos que vivem no local "só ajuda o crime" Janones recorreu à imagem que Janaina ostenta em seu perfil no Twitter, ao lado de uma estátua de Jesus Cristo, para questionar a deputada."Janaina, a imagem que você segura em sua foto de perfil é Jesus, talvez você não o conheça e só usou a imagem pra foto, mas ele com toda certeza, ficou enojado lendo esse seu tweet", disparou o político mineiro, neste domingo (8/8).As críticas da deputada ao socorro humanitário prestado pelo padre Lancellotti geraram reações descontentes de outras figuras da sociedade brasileira."O maior estímulo para que a situação permaneça como está é o abandono. E o abandono é a regra. Não se deve criticar quem oferece apoio àqueles que são invisíveis para a sociedade", escreveu o humorista, que trabalha para o Grupo Globo.Autora do pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff (PT), Janaina Paschoal comentou, nesse sábado (7/8), as denúncias feitas porsobre tentativas da Polícia Militar de impedir a distribuição de marmitas na Cracolândia."As pessoas que moram e trabalham naquela região já não aguentam mais. O padre e os voluntários ajudariam se convencessem seus assistidos a se tratarem e irem para os abrigos. A distribuição de alimentos na Cracolândia só ajuda o crime. O tema precisa ser debatido com honestidade", argumentou.Ao "UOL", o religioso lamentou as declarações. "Alimentar aquelas pessoas na Cracolândia é uma questão humanitária. Não seria matá-los de fome que resolveria o problema", ressaltou.