Subprocuradores dizem que Aras não pode 'assistir pacificamente' a ataques

Augusto Aras, chefe do Ministério Público (foto: Geraldo Magela/Agencia Senado)

Umapública assinada por subprocuradores-gerais da República pede que o chefe do Ministério Público, Augusto Aras, atue para coibir ataques do presidente Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal (STF) e ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). De acordo com o texto, Aras deve "agir enfaticamente" para proteger a democracia.