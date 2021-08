Golpe militar: Bolsonaro tem base das Forças Armadas, mas não é suficiente

Almirante ouvido pela reportagem diz que Bolsonaro 'está jogando para a plateia, para o público mais radical' (foto: Divulgação/Governo federal) Forças Armadas garante que boa parte de sua base está fechada com o presidente Jair Bolsonaro. Mas não há um comando forte para sustentar um golpe militar. O grosso do alto-comando das Forças não admite entrar em aventuras. Quem conhece as entranhas dasgarante que boa parte de sua base está fechada com o presidente Jair. Mas não há umforte para sustentar um. O grosso do alto-comando das Forças não admite entrar em aventuras.





Como dizem militares ouvidos pelo Blog, sem um comando forte, respeitado, teria de haver uma espécie de "revolta sargentista" para que as bases se aglutinassem. São os sargentos que têm as chaves dos depósitos nos quais ficam guardadas as armas usadas pelas Forças.









Um almirante acrescenta: "Infelizmente, tem gente que endossa os arroubos do presidente. Ele só está jogando para a plateia, para o público mais radical, que ainda o apoia. A população, em sua maioria, quer a manutenção da democracia, como quer se vacinar contra a covid".





Um terceiro militar se diz triste diante do comportamento de Bolsonaro. "Votei no presidente em 2018, certo de que ele faria bem ao Brasil. Agora, porém, tenho a certeza de que ele está fazendo mal ao país e à democracia", frisa.