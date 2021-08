Alessandro Vieira a Marcos Rogério: 'Não fica bem mentir em rede nacional'

Alessandro Vieira (esq) e Marcos Rogério (dir) (foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado) COVID. Eles participaram do programa “O grande debate” da “CNN Brasil” na noite dessa terça-feira (03/08). Alessandro disse a Marcos Rogério que “não fica bem um senador mentir em rede nacional”. Os dois estão entre senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) respondeu a falas do colega parlamentar Marcos Rogério (DEM-RO) , vice-líder do governo Bolsonaro, que insinuou sobre uma possível “seletividade” nas convocações de testemunhas para a CPI da. Eles participaram do programa “O grande debate” da “CNN Brasil” na noite dessa terça-feira (03/08). Alessandro disse a Marcos Rogério que “não fica bem um senador mentir em rede nacional”. Os dois estão entre os senadores mais participativos da Comissão Parlamentar de Inquérito.

Marcos Rogério: “Eu fiz uma pergunta em relação à plataforma de campanha do senador Alessandro, que foi o foco no combate à corrupção e, embora com relação ao Governo Federal haja uma certa unanimidade com relação a essa investigação, quando o assunto é o desvio, a possibilidade de desvio de recursos no âmbito dos estados e municípios, aí há divergência, e ele se alinha a senadores que têm votado contra o aprofundamento dessas investigações. Como ele convive com essa dicotomia?

Alessandro Vieira: “Da minha parte não existe nenhum tipo de dicotomia, pelo contrário, eu sou autor dos requerimentos de convocação de governadores e prefeitos. Então, talvez o senador Marcos Rogério esteja equivocadamente se referindo a alguma outra pessoa. Eu entendo que a investigação de corrupção deve acontecer em qualquer seara. Eu não faço concurso de corrupto amigo, não defendo ninguém, não tenho bandido de estimação. Agora, é preciso compreender os limites que a legislação impõe.

O próprio requerimento para instalação da CPI exigia recurso federal pra ser apurado, e assim fizemos, ao convocar governadores e prefeitos, isso foi a voto na CPI, foi aprovado e seguimos o caminho de ouvir esses gestores para que pudessem explicar as operações que receberam lá em seus estados.

Infelizmente, o Supremo Tribunal Federal entendeu que era possível que os governadores não comparecessem à CPI, isso limitou o nosso aspecto de atuação, mas não evita que a gente faça a apuração e estamos fazendo em cima dos dados que já recebemos e, com a convocação de secretários de estado da saúde, que também são coordenadores de despesa para que se possa testar mais ainda essa questão da limitação da atuação da CPI no Senado.

O que não se pode confundir nesse momento é a cabeça da pessoa que nos acompanha no sentido de parecer que tem alguém protegendo o bandido. Não é essa a minha atuação, nunca foi. Eu não preciso fazer isso porque você tem uma clareza e os requerimentos estão lá para comprovar. Agora, dentro do parlamento você precisa ter maioria para aprovação dos requerimentos e, mais do que isso, você tem que ter um trabalho de convencimento e negociação para que você possa colocar em votação e fazer com que a investigação avance.

Nós temos dados significativos referentes a operações realizadas em estados importantes da federação. Essas informações precisam ser utilizadas para esclarecer o cidadão e para motivar politicamente a atuação nos estados, nas Câmaras de vereadores, nas capitais, e principalmente possível na esfera federal. Se não for, já antecipo, peço o apoio do colega para votação de uma proposta de emenda à Constituição que garanta justamente esse papel ao Senado da República, que é a Casa da Federação.

Quando você não tiver condições políticas de apurar dentro do estado, a atuação do gestor maior do estado, é importante que o Senado cumpra esse papel. Se o Supremo hoje entende que não, vamos mudar a letra da constituição para permitir que se faça e não pode deixar nada sem apuração".

Marcos Rogério: “Bom, primeiro que eu, com relação à proposta do senador Alessandro de plano, já digo que tem o meu apoio. E segundo que a competência pra investigar estados e municípios se dá justamente pelo fato de você ter recursos federais. A presença de recursos federais atrai a competência federal para investigar. Se o Supremo impediu a convocação de governadores, não há qualquer impedimento ao avanço das investigações no âmbito dos estados.

Essa investigação deve acontecer sob pena, reitero, da CPI confirmar como seletiva, como instrumento político único e exclusivo para o jogo eleitoral com relação ao Presidente da República. Mas eu queria aqui apenas trazer à memória do senador Alessandro Vieira que vossa senhoria e vossa excelência votou contra, por exemplo, a convocação do senhor Carlos Gavas, executivo do consórcio Nordeste, acusado de corrupção no âmbito de operações policiais onde houve compra, pagamento antecipado por respiradores que nunca foram entregues aos estados do Nordeste. Me parece ser algo contraditório. Para alguém que tem essa posição e, eu reconheço, de investigação, de apurar os fatos, de buscar as evidências com relação à corrupção. Nós não podemos ser seletivos”.

Alessandro Vieira: “Infelizmente o colega falta com a verdade. Simplesmente isso. Não existe nenhum voto meu contrário à convocação de Carlos Garbas, pelo contrário, sou autor de requerimento de convocação de Carlos Garbas. Talvez faltou lembrança de que, como suplente, em regra, não voto. Pelo meu bloco vota o senador Randolfe Rodrigues. Acredito que tenha votado contra essa convocação, mas eu não respondo pelo voto dos outros, respondo pelo meu e aí até solicito, se tiver espaço pra isso, que o senhor reponha a verdade.

Quem acompanha a CNN merece receber a informação verdadeira. Eu sempre defendi a convocação dos governadores, dos prefeitos, dos representantes do consórcio Nordeste. E agora dos secretários de saúde, uma vez que o Supremo vetou a convocação de governadores. Não fica bem um senador da República mentir em rede nacional”.