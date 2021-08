Zema anuncia pagamento dos salários dos servidores públicos para sexta (6)

Romeu Zema anunciou data da escala de pagamento dos servidores públicos de Minas Gerais (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA Press) Romeu Zema (Novo) usou as redes sociais para anunciar que a escala de pagamento de agosto dos servidores públicos de Minas Gerais será paga integralmente nesta sexta-feira (6/8). O governador(Novo) usou as redes sociais para anunciar que a escala dededosde Minas Gerais será paga integralmente nesta sexta-feira (6/8).





Atenção para a escala de pagamento de agosto dos servidores públicos de Minas: todos receberão integralmente no dia 06, próxima sexta. Depois de mais de 5 anos de atraso e parcelamentos, o salário dos servidores será pago no 5º dia útil do mês a partir de agosto. #GestãoDeVerdade %u2014 Romeu Zema (@RomeuZema) August 3, 2021





Em 16 de julho, o gestor havia declarado o fim do parcelamento dos salários dos servidores do governo do estado . Segundo ele, a partir deste mês, todas as categorias devem receber o pagamento de forma integral e no quinto dia útil.





“Depois de cinco anos e meio, acabou o pesadelo do funcionário público de Minas Gerais. A partir deste mês de agosto, todo funcionário passará a receber no quinto dia útil. Nós estamos aqui arrumando a casa, equilibrando as contas. E eu fico muito satisfeito. Agora que estamos colocando o trem em cima dos trilhos, vamos acelerá-lo”, disse o governador em uma sequência de vídeos publicados nos Stories do Instagram.





O escalonamento dos salários dos servidores estaduais começou em janeiro de 2016, no governo de Fernando Pimentel (PT). No início daquele ano, os salários de dezembro estavam em atraso. A gestão na época atribuiu a medida à queda da arrecadação. Em dezembro daquele ano, o governo decretou calamidade financeira. Desde então, o parcelamento dos salários foi mantido.

Venda da folha





Após a venda da folha de pagamento do governo de Minas para o banco Itaú, por meio de um pregão eletrônico, a empresa passa a ser responsável pela gestão das contas-salário dos servidores.





“A oferta vencedora foi a do banco Itaú, que ofereceu R$ 2,42 bilhões, 18% a mais do lance mínimo de R$ 2,052 bilhões exigido pelo estado para concretizar o negócio”, detalhou o governo de Minas em nota. “Diferentemente da venda ocorrida em 2016, quando foram pagos R$ 1,39 bilhão à vista e R$ 460 milhões em 60 parcelas. Desta vez, o valor será depositado integralmente na conta do Tesouro Estadual. O tempo de vigência do contrato continua a ser de cinco anos”, disse Romeu Zema.





No comunicado do governo, o governo de Minas citou a venda da folha e o aumento das receitas como condições para que o pagamento fosse regularizado. “A partir do pagamento de agosto os servidores voltarão a poder contar com o salário no início do mês para honrar seus compromissos, o que não ocorria desde janeiro de 2016. O parcelamento de salários era uma situação que me incomodava muito e estou muito feliz de conseguir cumprir uma das principais metas do meu governo. Felizmente, graças ao empenho do nosso governo em resolver a situação, ao aumento das receitas do Estado e também à venda da folha, que aconteceu hoje, teremos condições de voltar à normalidade, no que diz respeito ao pagamento dos salários”, declarou Zema.





“Primeiro, conseguimos garantir a previsibilidade ao diminuir o número de parcelas de três para duas, sempre pagando na data divulgada, sem atraso. Agora, com os recursos obtidos com a venda da folha de pagamento do Estado, teremos plenas condições de garantir que os servidores recebam os seus salários integralmente”, comentou o secretário de Estado de Fazenda, Gustavo Barbosa, segundo o governo de Minas. (Com informações de Cristiane Silva)

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.