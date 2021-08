Prefeita de Contagem, Marília Campos tem 81% de aprovação, diz pesquisa

AM

Prefeita de Contagem, Marília Campos (PT) (foto: Gladyston Rodrigues/EM) Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, avalia a gestão da prefeita Marília Campos (PT) como ótima ou boa. Esse número foi representado por 59% dos entrevistados da nova pesquisa do Instituto Doxa, divulgada nesta segunda-feira (2/8). A maioria da população de, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, avalia a gestão da(PT) como ótima ou boa. Esse número foi representado por 59% dos entrevistados da nova pesquisa do Instituto Doxa, divulgada nesta segunda-feira (2/8).









A pesquisa escutou 1.017 entrevistas domiciliares realizadas, nos dias 16 a 19 de julho de 2021, através de um questionário padrão estruturado. Foram distribuidas proporcionalmente 8 setores em que se dividem a cidade, além de cotas por sexo, idade, escolaridade e renda, conforme o IBGE/TRE.





As entrevistas foram feitas com a população maior de 16 anos residente no município de Contagem.





De acordo com o estudo, a região que mais apoia o mandato da prefeita é Vargem das Flores. Seguida por Petrolândia, Nacional, Riacho, Ressaca, Industrial, Eldorado e Sede.

Governo mineiro





A pesquisa também questionou a avaliação do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo). Neste caso, a maioria da população de Contagem, representada por 38% dos entrevistados, considera o governo mineiro regular.





Ainda de acordo com o estudo, consideram o governo Zema ótimo ou bom 35% dos entrevistados. Aqueles que responderam que a gestão de Zema é ruim ou péssima foram representados por 18%.

Para calcular a aprovação do governador, o mesmo método foi utilizado. O estudo dividiu a avaliação regular entre positiva e negativa. Assim, a soma de ótimo, bom e regular positivo indica que Zema tem aprovação de 59% da população.

A soma de ruim, péssimo e regular negativo indica que o governador teve desaprovação de 32%.





Governo federal





Os entrevistados também foram questionados sobre o governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Bolsonaro teve a maior avaliação negativa (soma de ruim, péssimo eregular negativo) com 58% das respostas. As avaliações positivas (soma de ótimo, bom e regular positivo) foram representadas por 40% dos entrevistados.





Consideram o presidente ótimo ou bom 28% da população de Contagem. Responderam que a gestão é regular, 22% dos entrevistados.





Segundo o estudo, 48% dos residentes de Contagem consideram o mandato de Bolsonaro ruim ou péssimo.

*Estagiária sob supervisão do subeditor João Renato Faria