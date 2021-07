Câmara de Itaúna volta a ter reuniões presenciais nesta terça-feira (3/8)

Reuniões da Câmara de Vereadores de Itaúna voltam a ser presenciais em agosto (foto: Prefeitura de Itaúna / Divulgação)





O público, entretanto, ainda não poderá assistir às reuniões, que continuarão sendo transmitidas pelo população está proibida de frequentar as reuniões plenárias desde o início da pandemia. A Câmara Municipal de Itaúna, cidade do Centro Oeste de Minas, voltará a ter reuniões presencias na próxima semana, de acordo com a portaria publicada na noite dessa quarta-feira (28/7). A próxima plenária está marcada para terça-feira (3/08).O público, entretanto, ainda não poderá assistir às reuniões, que continuarão sendo transmitidas pelo canal do Legislativo municipal no youtube . Aestá proibida de frequentar as reuniões plenárias desde o início da pandemia.



LEIA MAIS 17:06 - 29/07/2021 Barroso rebate Bolsonaro: 'Causa que precisa de mentira não pode ser boa'

16:54 - 29/07/2021 Juízes Federais afirmam que nunca houve contestação da urna eletrônica

15:44 - 29/07/2021 Datena aparece em terceiro lugar na disputa presidencial, aponta pesquisa

As atividades já estão voltando a acontecer com presença de público na cidade, como a final do Campeonato Itaunense de Futebol Bairro x Bairro, que teve cerca de 300 pessoas no Estádio Municipal José Flávio de Carvalho, no sábado (24/7).



Na próxima semana, será também o retorno das aulas presenciais nas escolas públicas e privadas de Itaúna. A cidade está classificada na onda verde do Minas Consciente, assim como a macrorregião Oeste, de acordo com a determinação do programa estadual nesta quinta-feira (29/7).As atividades já estão voltando a acontecer com presença dena cidade, como a final do Campeonato Itaunense de Futebol Bairro x Bairro, que teve cerca de 300 pessoas no Estádio Municipal José Flávio de Carvalho, no sábado (24/7).Na próxima semana, será também o retorno daspresenciais nas escolas públicas e privadas de Itaúna.





Nenhuma delas, entretanto, com presença da população, que está desde o início da pandemia, em março de 2020, proibida de frequentar a casa legislativa.



Desde janeiro, as reuniões estão ocorrendo de forma remota. O vereador Gustavo Dornas Barbosa (Patriota), um dos novos integrantes do Legislativo itaunense, está feliz com o retorno das reuniões ao lado dos colegas, mas espera contar também com a presença do público.



Plenário da Câmara de Itaúna antes da pandemia: público costuma pressionar o Legislativo municipal nas reuniões plenárias (foto: Daniel Oliveira)



"A gente tem que entender as reuniões on-line devido à pandemia, mas pela democracia, pela nova política, o plenário da Câmara é o nosso palco de trabalho. Então, com esse retorno ganha a democracia, ganha a cidade e ganham os vereadores. Tomara que a Câmara, dentro da ética, da legalidade e da ciência, possa ter o retorno do público. A Câmara é a casa do povo e tem que estar aberta ao povo e aos vereadores", afirmou o parlamentar. A Câmara de Vereadores teve apenas cinco reuniões presenciais, no início de janeiro deste ano, com a nova composição eleita para o mandato de 2021 a 2024.Nenhuma delas, entretanto, com presença da população, que está desde o início da pandemia, em março de 2020, proibida de frequentar a casa legislativa.Desde janeiro, as reuniões estão ocorrendo de forma remota. O vereador Gustavo Dornas Barbosa (Patriota), um dos novos integrantes do Legislativo itaunense, está feliz com o retorno das reuniões ao lado dos colegas, mas espera contar também com a presença do público."A gente tem que entender as reuniões on-line devido à pandemia, mas pela democracia, pela nova política, o plenário da Câmara é o nosso palco de trabalho. Então, com esse retorno ganha a democracia, ganha a cidade e ganham os vereadores. Tomara que a Câmara, dentro da ética, da legalidade e da ciência, possa ter o retorno do público. A Câmara é a casa do povo e tem que estar aberta ao povo e aos vereadores", afirmou o parlamentar.

Além dos vereadores, somente poderão acompanhar as reuniões no plenário os integrantes da imprensa e as pessoas que se inscreverem para a participação popular na tribuna da Câmara.

A próxima plenária da Câmara de Itaúna acontecerá na terça-feira (3/08). Na tarde desta quinta-feira (29/07), acontece a última reunião on-line dos vereadores, convocada em caráter de urgência para votação do polêmico projeto de municipalização das escolas estaduais de ensino fundamental da cidade.

Confira a portaria na íntegra: Portaria 43/2021