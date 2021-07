Caso Joice Hasselmann: Polícia Legislativa encaminha investigação ao MPF

Deputada Joice Hasselmann (PSL-SP) com marcas de agressão no rosto (foto: Redes Sociais/Reprodução) Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados (Depol) divulgou, nesta terça-feira (27/7), nota informando que enviou ao Ministério Público Federal (MPF) as informações apuradas no caso da deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP). da Câmara dos Deputados (Depol) divulgou, nesta terça-feira (27/7), nota informando que enviou ao(MPF) as informações apuradas no caso da deputada federal(PSL-SP).

Na nota, a Depol diz que fez perícia nas 16 câmeras do prédio da deputada e ouviu funcionários que trabalham no local.

“A Câmara esclarece que há segurança nos locais onde ficam os apartamentos funcionais dos parlamentares. Os prédios possuem vigilância armada e porteiros, ambos 24 horas por dia, 7 dias por semana. Além disso, há câmeras de segurança e rondas ostensivas, com viatura caracterizada”, diz a nota.

Desconfianças

Na tarde dessa segunda-feira (26/5), Joice disse que desconfia que alguém dentro do Palácio do Planalto esteja tentando interferir nas investigações sobre uma possível invasão na sua residência, que resultou na agressão.

Segundo a deputada, alguém dentro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI) está tentando mudar a narrativa dos fatos.

Ainda de acordo com a parlamentar, um objeto foi achado minutos antes da coletiva de imprensa, convocada por ela, no último domingo (25/7).

Joice também deixou claro que acredita que o agressor ou o mandante do crime é parlamentar. Ela ainda disse que “confia na PF”, mas, sente medo da interferência do governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na instituição.

Leia na Íntegra a nota da Depol

“O Departamento de Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados (Depol) realizou perícia em 16 câmeras do prédio onde se localiza o apartamento funcional da deputada Joice Hasselmann e oitivas de funcionários que trabalham no local.



O Depol já enviou o inquérito acerca do caso para o Ministério Público Federal. Caberá ao Procurador da República oferecer ou não a denúncia à Justiça Federal.



A Câmara esclarece que há segurança nos locais onde se localizam os apartamentos funcionais dos parlamentares. Os prédios possuem vigilância armada e porteiros, ambos 24 horas por dia, 7 dias por semana. Além disso, há câmeras de segurança e rondas ostensivas, com viatura caracterizada.



Demais informações sobre a investigação do caso da deputada Joice Hasselmann, no âmbito do Departamento de Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados, são sigilosas, conforme artigo 20 do Código de Processo Penal.”

