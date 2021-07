Onyx abrirá 202 cargos de indicação política no novo Ministério do Emprego

O novo Ministério do Emprego e da Previdência, que será chefiada pelo atual ministro da Secretaria de Governo, Onyx Lorenzoni, receberá um orçamento acima de R$ 700 bilhões, o maior até o momento do governo de Jair Bolsonaro (sem partido), e vira palco de disputa por cargos.

Segundo o jornal, a pasta, chamada agora de "Emprego e Previdência", abrirá espaço para 202 cargos de indicações políticas, usada para nomear aliados do presidente, especialmente os indicados do chamado, grupo de parlamentares alinhados com o governo no Congresso.

Ainda de acordo com a reportagem, após a renovação, o ministério terá ainda 27 superintendências regionais do trabalho nas unidades da federação, além de cinco superintendências e 104 gerências executivas do INSS no país, que ficarão à disposição do novo chefe da Casa Civil, senador Ciro Nogueira (PP-PI)