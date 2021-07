Lula sobre Bolsonaro: 'Só sabe transmitir ódio cada vez que abre a boca'

Ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e atual presidente Jair Bolsonaro (sem partido) (foto: APU GOMES/ Alan Santos/PR) Lula da Silva (PT) voltou a criticar o posicionamento do atual presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Em entrevista para a rádio Difusora de Goiás nesta terça-feira (27/7), ele falou sobre problemas que o Brasil enfrenta como desemprego e acusou o chefe do executivo de não se preocupar com “o sofrimento do povo brasileiro”. O ex-presidente Luiz Inácioda Silva () voltou a criticar o posicionamento do atual presidente(sem partido). Em entrevista para a rádio Difusora de Goiás nesta terça-feira (27/7), ele falou sobre problemas que o Brasil enfrenta como desemprego e acusou o chefe do executivo de não se preocupar com “o sofrimento do povo brasileiro”.









- São quase 15 milhões de brasileiros desempregados

- 6 milhões já desistiram de procurar emprego

- 34 milhões de trabalhadores na informalidade

- 33 milhões de trabalhadores subutilizados



Ele ainda apontou que Bolsonaro prega ódio em vez de governar. “Na minha vida perdi 4 eleições. Sempre ia pra casa me preparar pra próxima... Já quem ganha tem que governar. Mas o Bolsonaro é um pregador de ódio. Só sabe transmitir ódio cada vez que abre a boca”, disse.





O petista apontou que falta diálogo no governo Bolsonaro. “Eu nunca fui presidente de mim mesmo. Era presidente do Brasil. Eu tinha um conselho que incluía desde o sem terra ao fazendeiro. E ouvia todo mundo. Hoje temos um presidente que não conversa com ninguém. Isolado. O que nós precisamos é de um presidente civilizado, humanista.”





Lula ainda ressaltou os erros do atual presidente no combate da pandemia de COVID-19. “Bolsonaro se elegeu com bravatas e as bravatas vão caindo. Ele não levou a sério a questão da pandemia, chamou de gripezinha, não respeitou a ciência, não comprou vacina. Cometeu um verdadeiro desastre sanitário que levou a quase 550 mil mortos. E um dia será responsabilizado”, disse.





