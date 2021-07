Abraham Weintraub: 'Além de Onyx, algum ministro defende Bolsonaro?'

Ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub (foto: Agência Brasil/Reprodução) Abraham Weintraub usou as redes sociais nesta segunda-feira (26/7) para criticar o fato de que, além de sua família, o único ministro do governo Jair Bolsonaro (sem partido) que defende o presidente é o chefe da Secretaria-Geral da Presidência do Brasil, Onyx Lorenzoni. O ex-ministro da Educaçãousou as redes sociais nesta segunda-feira (26/7) para criticar o fato de que, além de sua família, o único ministro do governo(sem partido) que defende o presidente é o chefe da Secretaria-Geral da Presidência do Brasil,









Em seguida, o irmão do ex-ministro, Arthur Weintraub, apontado como chefe do gabinete paralelo do presidente, respondeu à publicação. “Não vi”, pontuou.





O presidente Jair Bolsonaro leva os irmãos Weintraub e Onyx Lorenzoni como grandes amigos.



Inclusive, com medo de perder o apoio do conselheiro, o presidente está reconsiderando recriar o Ministério do Trabalho, para que Lorenzoni seja o novo chefe da pasta.