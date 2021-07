Gustavo Nunes, prefeito de Ipatinga, tem WhatsApp clonado

Depois de denunciar a clonagem de sua conta no WhatsApp, Gustavo Nunes despachou com o presidente da CDL/Ipatinga (foto: Reprodução Facebook PMI) O prefeito de Ipatinga, Gustavo Nunes (PSL) é mais uma vítima de golpistas que atuam na rede mundial de computadores. Ele publicou em suas redes sociais, no início da tarde desta segunda-feira (26/7), que seu número de telefone e sua conta no WhatsApp foram clonados pelos golpistas.

“O único objetivo dessa turma é confundir e atrapalhar! É só aguardar para ver: em breve, aparece alguém cantando de galo, fantasiando que conseguiu algo, sendo que não tinha nada acontecendo”, escreveu o prefeito no seu feed, no perfil do Facebook.

E citou o evangelista João, extraindo da Bíblia um versículo (João 8:32) para espantar a turma que vive confundindo e atrapalhando, segundo ele: "E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará."

De acordo Marília, muitos contatos de sua agenda receberam mensagens solicitando transferência de quantias em dinheiro para uma conta bancária. E alertou: “É um golpe, não transfiram nenhuma quantia em dinheiro e não respondam”, escreveu a prefeita.

O prefeito Gustavo Nunes fez o apelo e pediu divulgação (foto: Reprodução Facebook Gustavo Nunes)

Temendo que o mesmo aconteça com ele, o prefeito de Ipatinga já fez o apelo. “Pessoal, criaram um WhatsApp como se fosse o meu novo contato e pode estar sendo usado para aplicar golpes. Fiquem atentos e não enviem informações ou quantia em dinheiro para o número 9 9502.2619.”

Após fazer o apelo, Gustavo Nunes recebeu em seu gabinete o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Amaury Gonçalves, que fez uma doação de "capacetes respiratórios", usados como suporte respiratório não invasivo no tratamento da COVID-19.