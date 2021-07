Bolsonaro sobre Barros: ''Continua no meu governo e tem credibilidade''

O presidente Jair Bolsonaro saiu em defesa do líder do governo, Ricardo Barros nesta quinta-feira (22/07) (foto: CB/D.A/Press)

O presidente Jair Bolsonaro defendeu o líder do governo, Ricardo Barros nesta quinta-feira (22/07). Segundo o mandatário, o parlamentar continua com "credibilidade" para tocar os assuntos do governo. O deputado é apontado como possível chefe do esquema de suspeita de corrupção no contrato de compra da vacina indiana Covaxin. Após pressão dos senadores na CPI, Luis Miranda disse que o nome de Barros foi citado por Bolsonaro como o responsável, após o presidente ouvir a denúncia das irregularidades. O chefe do Executivo destacou ainda que a honra de Barros está sendo "jogada na lama".

"A honra dele é jogada na lama por pessoas que não têm credibilidade perante a opinião pública. A CPI deve ouvi-lo. Por que deixa-lo sangrando? É momento de inquirir e tirar informações dele. Até agora não tenho nada contra o Ricardo barros. Não posso, por denúncias, afastar as pessoas. Tem que ter alguma materialidade. Ele continua no meu governo tendo credibilidade para tratar dos assuntos", concluiu.