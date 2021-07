Facebook libera acesso de Eduardo Bolsonaro após suspender perfil 'indevidamente'

O Facebook restabeleceu nesta terça-feira, 20, o acesso à conta do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) na rede social. De acordo com a empresa, o perfil foi suspenso por uma publicação "removida indevidamente". O deputado não fazia postagens na rede social desde o dia 12 de julho.



De acordo com informações do blog de Ancelmo Góis, do jornal O Globo, a suspensão foi por uma postagem que usava frases de Adolf Hitler. No dia 10 de julho, Eduardo Bolsonaro fez uma postagem que usava duas imagens do ditador nazista. "Quanto maior for a mentira, mais pessoas acreditarão nela", diz uma delas, extraída do site pensador.com.



"O post de Eduardo Bolsonaro foi removido indevidamente e já foi restaurado. A consequente restrição foi levantada do perfil do deputado", diz a rede social em comunicado.



Há uma ação judicial aberta sobre o caso, acionada por Eduardo Bolsonaro. OFacebook não pode comentar as especificidades da ação. É possível apelar contra uma punição na rede social pela própria plataforma. O deputado federal já havia processado o Facebook em 2019, exigindo indenização por dano moral. O caso foi julgado improcedente em março de 2020.