Deputado diz que não carregou tornozeleira porque cachorro comeu o fio

Na foto, momento em que deputado Daniel Silveira é preso e briga com policial ao se recusar a colocar máscara no IML (foto: Redes Sociais/Reprodução)

O deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ) prestou depoimento à Polícia Federal nessa quinta-feira (15/7), explicando os motivos para ter descumprido a ordem de usar tornozeleira eletrônica diversas vezes. Silveira estava em prisão domiciliar, mas voltou àmês passado.

No depoimento, Silveira disse que na Região Serrana do Rio de Janeiro, onde mora, ocorreram “falhas sistêmicas” e, assim, ficou impedido de carregar o aparelho. Ele ainda acrescentou que, entre os três primeiros dias de maio, houve blecautes na rede elétrica. O delegado Leonardo Reis Guimarães informou que consultará a companhia de energia elétrica “para constatar a veracidade sobre as constantes falhas na região”.

Outro motivo apontado pelo deputado é o fato de ele tomar umque causa sono e, em muitas dasem que não carregou o aparelho, foi porque estava dormindo. Silveira explicou ainda que enquanto estava participando das sessões virtuais da Câmara dos Deputados, ele se esquecia de colocar a tornozeleira no carregador. “Por falta de atenção, mas não deliberadamente”, disse.

Ele também citou que, com os treinos diários de Muay Thai, o interior do equipamento pode ter sido danificado, mas a cinta externa ficou intacta.

Silveira informou que precisou realizar a troca do carregador porque, segundo o texto do escrivão, “o cachorro do declarante roeu o carregador do aparelho, o que motivou sua ida até a central para troca do carregador”.

Prisão

Daniel Silveira estava em prisão domiciliar mas, em junho, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), o encaminhou novamente para a cadeian por desrespeitar reiteradamente o uso da tornozeleira.

O deputado foi preso por atacar ministros do STF. Quando Silveira voltou à prisão, Moraes afirmou na decisão que o deputado demonstrava “total desprezo pela Justiça”. Atualmente, ele está preso no Batalhão Especial Prisional da Polícia Militar do Rio, em Niterói.

Mesmo afirmando não concordar com o uso de tornozeleira, pois o considera “ilegal”, Silveira ressaltou que tem “consciência de que ordem judicial se cumpre, independentemente de seu conteúdo”.

