Randolfe a Bolsonaro: 'Só não pode me chamar de corrupto e miliciano'

Senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) rebate ataques do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) (foto: Marcos Oliveira/Agência Senado/ Isac Nóbrega/PR) Randolfe Rodrigues (Rede-AP) usou as redes sociais nesta quinta-feira (15/7) para responder aos ataques do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). O chefe do executivo voltou a criticar a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID no Senado e atacar o grupo de oposição ao governo. Em tom de deboche, o senador(Rede-AP) usou as redes sociais nesta quinta-feira (15/7) para responder aos ataques do presidente(sem partido). O chefe do executivo voltou a criticar a Comissão Parlamentar de Inquérito () dano Senado e atacar o grupo de oposição ao governo.









corrupção dentro do Ministério da Saúde. O presidente também citou que Cristiano Carvalho, representante da Davati Medical Supply no Brasil, afirmou que a empresa nunca pagou despesas dele ou do policial militar de Minas Gerais Luiz Paulo Dominguetti . Os dois denunciaram esquemas dedentro do Ministério da Saúde.

“Quanta honestidade”, escreveu o presidente em forma de ironia.





Bolsonaro lembrou que Carvalho utilizou o auxílio emergencial durante a pandemia. “Um negócio bilionário onde o Cristiano para sobreviver usa do artifício de se beneficiar do Auxílio Emergencial (sacou e não devolveu R$ 4.100,00 em 2020)”, afirmou.





De acordo com o presidente, o que "frustra" o G-7 (grupo de oposição) é "não encontrar um só indício de corrupção" no governo. “No caso atual querem nos acusar de corrupção onde nada foi comprado, ou um só real foi pago”, escreveu.





Em resposta, o senador Randolfe Rodrigues usou o deboche para dizer que não vai se intimidar com os ataques do presidente. Ele brincou fazendo referência ao vídeo da Pfizer, do influenciador Esse Menino : “Senhor Pr… não! Pres… Não. Bolsonaro… Estimo melhoras! A CPI está avançando e nada vai atrapalhar as investigações!", iniciou.





"Entendo o nervosismo, especialmente com as denúncias de prevaricação e corrupção que se acumulam. Seus ataques só nos estimulam ainda mais. Não vão nos intimidar!”, continuou.





Randolfe ainda rebateu o termo “Saltitante” utilizado pelo presidente para se referir a ele. “E saiba que não me incomodo com os termos que você utiliza para se referir a mim 'saltitante, fala fina'… O Sr. só não pode me chamar de corrupto, miliciano, superfaturador de vacina e líder de internacional da fraude, né?”, completou.





O presidente Jair Bolsonaro segue internado no hospital, em São Paulo, para tratar da obstrução intestinal.