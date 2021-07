General Heleno: recuperação (de Bolsonaro) tem sido acima do esperado

O chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, afirmou que o quadro de saúde do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) tem evoluído surpreendentemente.



"No dia de hoje (quinta, 15), visitei o presidente Bolsonaro, no Hospital Vila Nova Star, em SP. Ele passa bem, mas continuará a fazer alguns exames e avaliações", informou pelo Twitter após visitar o chefe do Executivo no hospital Vila Nova Star, em São Paulo, onde está internado desde a noite desta quarta-feira (14).



Bolsonaro foi transferido para a capital Paulista, onde está sob os cuidados de seu médico particular, Antônio Luiz Macedo, responsável por operá-lo em 2018 após a facada da qual foi vítima em compromisso de campanha na cidade de Juiz de Fora (MG). O presidente se recupera de obstrução intestinal constatada nesta quarta, 14, por exames realizados no Hospital das Forças Armadas, em Brasília. De acordo com a Secom, o problema está associado ao atentado contra Bolsonaro na campanha eleitoral.



Positivo



Cerca de duas horas após seu filho e senador, Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ), informar que o pai se recupera bem da obstrução intestinal, Bolsonaro (sem partido) publicou um sinal de positivo e uma bandeira do Brasil no Twitter.



"Presidente Jair Bolsonaro evoluiu para melhor, acordou bem disposto e, a continuar assim, não precisará fazer cirurgia! Obrigado a todos pelas orações!", escreve o parlamentar.



Bolsonaro está internado no hospital Vila Nova Star, onde se encontra sob avaliação de seu médico particular, Antônio Luiz Macedo, responsável por operá-lo em 2018 após a facada da qual foi vítima em compromisso de campanha na cidade de Juiz de Fora (MG).



Boletim médico sobre seu estado de saúde informa que ainda não há previsão de alta hospitalar. Segundo o comunicado, o presidente está evoluindo de forma satisfatória tanto clínica quanto laboratorialmente. "Permanece o planejamento terapêutico previamente estabelecido".