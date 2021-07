Pacheco a Bolsonaro: 'Que se recupere o mais rapidamente possível'

Presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e presidente do senado Rodrigo Pacheco (DEM-MG) (foto: Agência Senado) Rodrigo Pacheco (DEM-MG) iniciou a sessão do Plenário desta quarta-feira (14/7) desejando melhoras ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Ele teria uma reunião do Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus pela manhã com o chefe do executivo e foi desmarcado devido à sua hospitalização. O presidente do Senado Federal,(DEM-MG) iniciou a sessão do Plenário desta quarta-feira (14/7) desejando melhoras ao presidente(sem partido). Ele teria uma reunião do Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus pela manhã com o chefe do executivo e foi desmarcado devido à sua hospitalização.

Bolsonaro deu entrada no hospital das Forças Armadas (HFA), em Brasília, com soluços e reclamando de fortes dores abdominais. Exames confirmaram uma obstrução intestinal e ele foi transferido para São Paulo e deve verificar se vai precisar de uma cirurgia de emergência.





A agenda do presidente foi desmarcada devido aos problemas na saúde. Ele iria se encontrar na manhã desta quarta (14/7) com o presidente do Senado e outras autoridades para discutir ações de enfrentamento à pandemia. Por isso, Pacheco se manifestou sobre a internação de Bolsonaro e desejou melhoras.





“Hoje pela manhã nós teríamos a oitava reunião do Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus, comitê do qual participam o presidente da República, do Senado e da Câmara, representantes do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, ministros de estado, em especial o ministro da Saúde. Logo pela manhã fui comunicado do cancelamento da reunião e depois veio o motivo do cancelamento, que foi a internação do senhor presidente da República Jair Bolsonaro com o quadro de saúde que mereceria cuidados”, lamentou Pacheco.





Ele desejou melhora no quadro de saúde de Bolsonaro. “Agora tivemos a notícia da transferência do presidente da República para a cidade de São Paulo para avaliação sobre a necessidade ou não de uma intervenção cirúrgica. Gostaria de, em nome do Senado Federal, estimar ao senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, pronta melhora no seu quadro de saúde, que se recupere o mais rapidamente possível. Esses são os nossos votos, os nossos desejos pelo Senado Federal.”