CPI da COVID tem bate-boca entre Flávio Bolsonaro e Simone Tebet

Simone Tebet (MDB-MS) e Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) discutiram na CPI da COVID desta quarta-feira (14/7) (foto: TV Senado/Reprodução) Covaxin. "Não estou lhe dirigindo a palavra. Não estou me dirigindo à Vossa Excelência. Peço que respeite uma senadora da República", disse a líder da bancada feminina no Senado após o filho do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) interromper seu questionamento à diretora técnica da Precisa Medicamentos, Emanuela Medrades, sobre o contrato da vacina indiana

Simone Tebet para Flávio Bolsonaro, na #CPIdaCOVID, que interrompeu intervenção da senadora sobre o depoimento de Emanuela Medrades, diretora da Precisa Medicamentos





Pouco tempo depois, os parlamentares voltaram a discutir após Flávio falar algo fora do microfone, que fez Simone Tebet reagir com irritação. “O senhor me respeite. Se repetir o que falou com o microfone desligado, vou levá-lo ao Conselho de Ética. No microfone ele não tem coragem de dizer o que me disse agora”, afirmou.





A Precisa Medicamentos é a representante no Brasil do imunizante Covaxin. As negociações da sua compra pelo Ministério da Saúde se tornaram alvo de investigação da CPI da COVID.





Segundo denúncia do servidor da pasta, Luís Ricardo Fernandes Miranda, e seu irmão, o deputado Luis Miranda (DEM-DF), há indícios de irregularidade e de favorecimento na aquisição da vacina desenvolvida pela Bharat Biotech.

