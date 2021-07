Bolsonaro reza 'pai nosso' junto com jornalistas e pede 'beijo hétero'

AM

Bolsonaro reza com jornalistas (foto: Redes Sociais/Reprodução) voto impresso, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) se irritou com alguns repórteres que questionaram ele sobre "arrependimento" nas falas sobre as eleições presidenciais. O presidente começou a rezar um “pai nosso” enquanto dava entrevista coletiva nesta segunda-feira (12/7). Ao falar sobre o(sem partido) se irritou com algunsque questionaram ele sobre "" nas falas sobre as eleições presidenciais. O presidente começou a rezar um “pai nosso” enquanto dava entrevista coletiva nesta segunda-feira (12/7).





“Parem de falar de arrependimento, que coisa feia. Vai acabar a entrevista. Vai acabar. Depois vocês me chamam de grosso”, disse o chefe do Executivo Federal.





Em seguida, Bolsonaro propõe rezar um pai nosso. “Vamos rezar um pai nosso? Vamos lá, me ajudem…”, disse.





Os repórteres rezam junto com o presidente e ele finaliza dizendo que a maior parte da população deseja o voto impresso.



Declarações foram feitas depois do encontro de Bolsonaro com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux.

No final da entrevista, Bolsonaro foi questionado se o encontro com Fux representa um momento de “paz”.



"Eu sou Jairzinho paz e amor, rapaz”, disse.



Ao terminar a entrevista, o chefe do Executivo pediu um "beijo hétero" ao jornalista, que respondeu: “melhor não”.