Bolsonaro sobre ex-ministro da Saúde: 'Pazuello fez um trabalho fantástico'

Jair Bolsonaro falou com a imprensa logo após encontro com presidente do STF, Luiz Fux (foto: Redes Sociais/Reprodução) presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou, durante entrevista coletiva realizada nesta segunda-feira (12/7), que o ex-ministro da Saúde general Eduardo Pazuello fez um trabalho " fantástico" e “ fenomenal" no comando da pasta. (sem partido) afirmou, durante entrevista coletiva realizada nesta segunda-feira (12/7), que ofez um trabalho " fantástico" e “ fenomenal" no comando da pasta.









Segundo Bolsonaro, Pazuello pegou um ministério no meio da pandemia e teve “muita coragem para ser ministro numa situação dessa”.





“Nem é pelo salário, sabe? Ele entendeu isso como uma missão minha, dada para ele. Ele foi ser executivo do Teich (Nelson Teich, ex-ministro da Saúde) numa hora delicada. O Teich é um excelente profissional mas obviamente ao ver o ministério, não sei o que passou na cabeça dele, mas pediu para sair, não mandei ir embora. Ele pediu”, disse Bolsonaro.





Ainda de acordo com o presidente, ele tem muita consideração pelo ex-ministro Nelson Teich. “A saúde precisava muito mais de gestão forte (Pazuello) do que com profundo conhecimento de Saude. Pazuello tinha uma assessoria muito grande também”, disse o presidente.





Para Bolsonaro, Pazuello não errou em “nenhum momento durante a gestão”. O presidente também pontuou que o general foi “fenomenal e fantástico".

Declarações foram feitas depois do encontro de Bolsonaro com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux.