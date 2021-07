Eduardo posta vídeo de um 'patriota': 'Ato espontâneo de apoio a Bolsonaro'

AM

Eduardo Bolsonaro compartilhou vídeo de 'patriota' (foto: Cleia Viana/Câmara dos Deputados Redes Sociais/Reprodução) presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e deputado federal, Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), usou as redes sociais, nesta segunda-feira (12/7), para compartilhar um vídeo de um apoiador do presidente hasteando a bandeira do Brasil. O filho ‘03’ do(sem partido) e deputado federal,(PSL-SP), usou as redes sociais, nesta segunda-feira (12/7), para compartilhar um vídeo de um apoiador do presidente hasteando a









No vídeo, além do hasteamento, o apoiador diz o lema do bolsonarismo: “Brasil acima de tudo, Deus acima de todos”.

Cada vez mais vemos o ressurgimento dos atos espontâneos de apoio ao Presidente @JairBolsonaro em todo o Brasil.



Este vídeo é de um patriota de Curitiba; obrigado pelo apoio %uD83D%uDC4D pic.twitter.com/Ifa687VhNF %u2014 Eduardo Bolsonaro%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@BolsonaroSP) July 12, 2021

Reprovação é maior









Bolsonaro tinha, no levantamento feito em 11 e 12 de maio, 45% de desaprovação.

Avaliaram positivamente o presidente 24% dos entrevistados, mesmo índice de maio. O percentual dos que consideram a gestão de Bolsonaro regular caiu de 30% em maio para 24% .

A pesquisa Datafolha foi feita presencialmente em 7 e 8 de julho com 2.074 pessoas acima de 16 anos em 146 municípios. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou menos.





* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.