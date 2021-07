Governo do Maranhão multa Bolsonaro em R$ 80 mil por aglomerações

De acordo com o documento, o chefe do Executivo federal promoveu aglomeração de mais de 100 pessoas “sem controle sanitário” e sem “uso de máscara''.Bolsonaro provocou aglomeração durante visita ao estado em 20 e 21 de maio.

A defesa do presidente alegou que ele foi autorizado pelas autoridades a realizar um ato oficial.

'Gordinho ditador'

Durante agenda em Açailândia, o presidente fez críticas ao governador do Maranhão, Flávio Dino, que trocou o PCdoB pelo PSB, dizendo que ele promove uma ditadura no estado. Bolsonaro chegou a compará-lo com o presidente da Coreia do Norte, Kim Jong-un, e o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, chamando Dino de “gordinho ditador”.





“Lá na Coreia do Sul (o presidente quis se referir à Coreia do Norte) é uma ditadura. O ditador não é um gordinho? Lá na Venezuela também é uma ditadura. Não é um gordinho, lá, o ditador? E quem é o gordinho ditador aqui do Maranhão?”, indagou o presidente. As pessoas que acompanhavam o discurso de Bolsonaro aplaudiram a declaração aos gritos de “fora, Flávio Dino”.