Senador Otto Alencar testa positivo para covid-19

O senador Otto Alencar (PSD-BA), confirmou, nesta sexta-feira (9), ter testado positivo para covid-19. Membro da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, o médico afirma já ter tomado as duas doses da vacina contra a covid, e, por isso, não apresenta a forma grave da doença. "Não tenho falta de ar ou febre", declarou.



Apesar de afirmar não ter participado de nenhuma aglomeração, a confirmação do quadro de Otto acontece após o Senado ter tido sessões presenciais durante a semana, com a circulação maior de senadores e assessores na casa legislativa.



"Já estou acompanhado, na Bahia, pelo meu médico infectologista. Com fé em Deus, logo estarei de volta ao trabalho. Sempre usei máscaras, álcool gel e não participei de aglomerações. O vírus está comunitário. Todos devem se cuidar muito e manter as medidas de segurança recomendadas pelas autoridades sanitárias", concluiu em nota.