Estado suspende a venda da área da planta de amônia de Uberaba

A planta de amônia de Uberaba fica numa área de 1,1 milhão de metros quadrados, no Distrito Industrial 3 (foto: Reprodução da internet)

Uberaba Elisa Araújo (Solidariedade) à Belo Horizonte na última terça-feira (29/6) surte efeito e o governo do Estado de Minas Gerais publica edital que retira de leilão a área da planta de amônia localizada na cidade do Triãngulo Mineiro.



No início de junho, por meio de um anúncio divulgado no site da MGI, estatal vinculada à Secretaria de Estado de Fazenda, o governo mineiro havia colocado a área de 1,1 milhão de metros quadrados à venda pelo valor de R$ 8.181.000 milhões. A área conta com 4 mil metros quadrados de construções e fica localizada no Distrito Industrial 3 de Uberaba, no Triângulo Mineiro.

Durante a visita à Belo Horizonte, o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Fernando Passalio, e o adjunto, Guilherme Duarte, concordaram com a prefeita de Uberaba, Elisa Araújo, e o secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, Rui Ramos, sobre a importância de dar continuidade à construção da planta de amônia na maior cidade do Triângulo Sul, mas a resposta ao pedido de retirada da área do leilão não foi dada de imediato.

Segundo a assessoria de imprensa da prefeitura de Uberaba, outro assunto conversado entre eles foi sobre as tratativas já iniciadas com o Governo Federal para trazer a linha de gasoduto de São Carlos para Uberaba e, deste município, seguir para Goiás.

Além disso, a prefeita Elisa e o secretário Rui Ramos foram a BH também para buscar apoio do Governo do Estado para a implantação da Zona de Processamento e Exportação (ZPE) e adesão ao programa Liberdade Econômica que já conta com 33 municípios mineiros.

"A tratativa do gasoduto está alinhada com o Governo Federal e agora com o Governo de Minas. Aproveitamos a visita para falar sobre a atração de investimento para a ZPE e sobre os fatores importantes para a implantação", destacou a prefeita de Uberaba.

No que diz respeito à ZPE, conforme a assessoria de imprensa da prefeitura de Uberaba, o secretário Rui Ramos esteve na Receita Federal da capital mineira para agilizar o processo de alfandegamento. No órgão federal, ele foi atendido pelo superintendente Mário José Dehon, São Thiago Santiago e por Maria Carmem.

Da capital mineira a prefeita de Uberaba seguiu para Brasília (DF), onde se encontrou com o secretário Municipal de Administração, Beethoven de Oliveira, e o assessor para assuntos regionais, Caio Presotto.

A comitiva visitou, na quarta (30/6) e quinta-feira (1/7), os deputados mineiros que tiveram votos em Uberaba e apresentou as demandas da área da Saúde, além de pedir apoio para projetos diversos. O retorno da comitiva está previsto para a tarde desta sexta-feira (2/7).