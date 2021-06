Escola Wizard faz comunicado para negar vínculo com empresário alvo da CPI

A corporação resolveu se pronunciar e negar vínculo com o empresário Carlos Wizard Martins (foto: Wizard by Pearson/Divulgação)

Após a escola de idiomas Wizard ter seu nome associado ao seu antigo dono, Carlos Wizard Martins, durante a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID-19, a corporação resolveu se pronunciar e negar vínculo com o empresário. "A Wizard pertence a Pearson desde 2014 e nosso posicionamento é muito diferente de Carlos Martins", divulgou em um comunicado. Após ater seu nome associado ao seu antigo dono,, durante a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da, a corporação resolveu se pronunciar e negar vínculo com o empresário. "A Wizard pertence a Pearson desde 2014 e nosso posicionamento é muito diferente de Carlos Martins", divulgou em um comunicado.





Carlos Wizard depõe nesta quarta-feira (30/6) na CPI. Ele é acusado de participar do "Ministério Paralelo", que seria os aconselhamentos ao presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), a respeito da compra de vacinas contra o coronavírus. Além disso, Wizard incentivou o uso da cloroquina e hidroxicloroquina como "tratamento precoce" para a COVID-19.

No comunicado publicado pela escola de idiomas, a Wizard afirma que a empresa foi vendida por Carlos Wizard à companhia de ensino britânica Pearson em 2014. Com a saída do fundador, a escola "começou um intenso processo de modernização e evolução da qualidade de seu ensino". Apesar de manter o nome do fundador, a empresa passou a se chamar "Wizard by Pearson".





Mesmo vendendo a escola, uma das maiores do país, o empresário Carlos Wizard se manteve no setor da educação e se tornou sócio de outra escola de idiomas, a Wise Up, em 2017, três anos após vender a Wizard à Pearson. Ele comprou 35% das ações da empresa, e, hoje, segue tentando "associar o seu nome a nova rede de escolas da qual é sócio atualmente", afirmou a Wizard by Pearson.





Ainda no comunicado, a Wizard by Pearson afirmou que "aproveita a oportunidade para se expressar em favor da vida, da saúde e da ciência".





"Desde o início da pandemia, orientamos nossos franqueados e colaboradores sobre todas as medidas necessárias para respeitar a legislação e os protocolos sanitários vigentes, sempre buscando garantir a segurança de nossos professores, alunos, colaboradores e parceiros", afirmou a Wizard.





*Yasmin Ibrahim, sob supervisão de Hellen Leite.