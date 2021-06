Wizard cita pai idoso e filha grávida para justificar atraso em depoimento na CPI

O empresário Carlos Wizard começou seu depoimento à CPI da Covid nesta quarta-feira buscando justificar o fato de não ter comparecido para depor à comissão antes - fato que gerou um grande desgaste de Wizard frente aos membros do colegiado. Segundo Wizard, ele estava nos Estados Unidos desde março deste ano, já que seu pai, de 87 anos, mora no país e está com a saúde debilitada. "No momento que ele mais precisa de apoio", disse Wizard.



"Jamais em tempo algum passou pelo meu pensamento, na minha mente, a indisposição de esta presente fazendo meu depoimento, não tenho razão para isso", afirmou. O empresário afirmou ainda que a filha, grávida, também mora nos Estados Unidos, e enfrenta uma gravidez de risco. "Seu bebezinho nasce nos próximos dias, meu neto de numero 19. Se a sua filha tivesse prestes a dar a luz, o que você faria?", disse o empresário à CPI.