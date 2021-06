Arthur Lira alfineta o Senado por prorrogação da CPI da COVID

Arthur Lira, presidente da Câmara, é aliado do presidente Jair Bolsonaro (foto: Michel Jesus/Câmara dos Deputados)

O presidente da Câmara,(PP-AL), alfinetou os senadores da Comissão Parlamentar de Inquérito () da COVID-19 ao afirmar que o trabalho no Senado está mais lento por conta do esforço do colegiado. Lira teceu comentários sobre a prorrogação da comissão até novembro, na tarde desta terça-feira (29/6). A CPI têm duração de 90 dias, podendo, se necessário, se prolongar por mais 90 dias.“A decisão de adiar ou não é dos senadores. O que (a CPI) tem demonstrado até agora é que o Senado está tendo uma produção menor”, disse o deputado.Em seguida, Lira amenizou. “Mas é normal. É do processo democrático. A Câmara continuará trabalhando normalmente”, afirmou o parlamentar.Lira também falou sobre as declarações do deputado Luis Miranda (DEM-DF), que, com o irmão, o funcionário do Ministério da Saúde Luis Ricardo Miranda , denunciou uma suposta tentativa de compra superfaturada da vacina indiana Covaxin.“A declaração do deputado Miranda é dele. A responsabilidade de comprovar o que disse, também. A CPI vai ter possibilidade de caminhar com esse assunto”, comentou.Sobre a denúncia por prevaricação contra Jair Bolsonaro , que soube da denúncia em março, mas não agiu para deter a compra dos imunizantes a preços além do praticado, Lira disse que somente a Procuradoria-Geral da República poderá se manifestar.“Se a CPI decidiu judicializar a denúncia contra o presidente, ela sai da esfera política e vai para as (esferas) técnica e judicial. É esperar agora as informações que vão para a; e esperar o posicionamento do procurador e acatar o que o procurador decidir”, disse.