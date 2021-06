Lira quer aprovar novo Código de Processo Eleitoral com validade já em 2022

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), quer aprovar o novo Código de Processo Eleitoral com tempo hábil das mudanças serem validadas até 2022. "A sistematização ou a nova entrega de um Código de Processo Eleitoral único, duro, mas bem democrático, é um tema que vai deflagrar paixões, vai ser bastante discutido", disse Lira nesta quinta-feira, 24, em live do Jota. "É amplo, mas ela (a relatora Margarete Coelho), deve fazer um enxugamento. Ali foi uma maneira de fazer um encaminhamento para barrar uma série de iniciativas, que vem, por exemplo, de regulamentações do TSE, que ao nosso ver são inadequadas". Lira ressaltou, ainda, que quem tem a delegação popular de fazer as leis é o Poder Legislativo.