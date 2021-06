Wizard entra em contato com CPI da COVID e pede agendamento de depoimento

Última reunião da CPI da COVID aconteceu na sexta-feira (18/6) com médicos defensores do 'tratamento precoce' contra a COVID-19, medida sem eficácia comprovada cientificamente (foto: Waldemir Barreto/Senado) empresário Carlos Wizard enviou uma mensagem a pessoas ligadas à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID, no Senado, a fim de marcar data e horário para o depoimento aos senadores. parlamentares. Carlos Wizard enviou uma mensagem a pessoas ligadas à, no, a fim de marcarpara o depoimento aos senadores. Wizard é considerado investigado e tinha oitiva agendada para a última quinta-feira (17) , mas faltou sem justificativa, segundo os









Wizard também conseguiu, via Supremo Tribunal Federal (STF), um habeas corpus que lhe garante o direito ao silêncio. Por conta da ausência no depoimento, a CPI da Pandemia pediu a condução coercitiva do empresário e a apreensão do passaporte assim que ele chegasse ao Brasil.





Wizard é suspeito de integrar um suposto 'ministério paralelo' do governo federal durante a pandemia da COVID-19. O grupo teria dado conselhos ao presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), e debate sobre as questões relacionadas à gestão em tempos de coronavírus.





Na quinta, também estava previsto o depoimento de Alexandre Marques, auditor do Tribunal de Contas da União (TCU) e autor de um relatório não reconhecido pelo colegiado que questiona 50% das mortes por COVID-19 no Brasil em 2020. Aziz se desculpou com Marques, que estava presente, e informou que seu depoimento será remarcado.