Malafaia: 'Nem FHC, Lula e Dilma juntos fizeram o que Bolsonaro tem feito'

Pastor Silas Malafaia faz parte da tropa de choque do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) (foto: Mauro Pimentel/AFP - 11/04/2019)

O pastor Silas Malafaia, líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, virou alvo de piadas no Twitter depois de publicar uma frase ambígua nesse sábado (19/6). Acompanhado de um vídeo, o religioso digitou: “Nem FHC, Lula e Dilma juntos fizeram o que Bolsonaro tem feito’’.

é, historicamente, apoiador do presidente. "Realmente. Nenhum outro presidente na história do Brasil foi tão negligente ecomo a gestão Bolsonaro tem sido", respondeu Paulo Pinheiro (Psol), vereador do Rio de Janeiro.

“Graças a Deus... Se todo presidente matasse 500 mil, já teriam extinto o povo brasileiro”, escreveu outro usuário.

Até por volta das 19h deste domingo (20/6), a postagem já tinha 1.701 curtidas, 320 retweets e centenas de comentários, a maioria críticos ao governo.