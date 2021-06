Brasil chega a 500 mil mortos e Fábio Faria pede comemoração dos curados

Ao todo, são 500.022 mortes por coronavírus no País desde o início da crise sanitária (foto: Evaristo Sá/AFP)

registrou a marca do meio milhão de mortes decorrentes da-19 neste sábado (19/6) e o Ministro das Comunicações do Governo Federalpediu comemoração dos curados.Fábio escreveu nesta tarde no Twitter: ''Em breve vocês verão políticos, artistas e jornalistas “” o número de 500 mil mortos.''Ele ainda continua: ''Nunca os verãoos 86 milhões de doses aplicadas ou os 18 milhões de curados, porque o tom é sempre o do “quanto, melhor”. Infelizmente, elespelo.''O País registrou 1.401 novos óbitos por COVID-19 desde as 20h de sexta-feira (18/6), até as 14h de hoje, segundo dadospelo consórcio de veículos de imprensa.Ao todo, sãopor coronavírus no País desde o início da. Das 20h de ontem até as 14h deste sábado, o Brasil também notificou 20.483 novos casos da, o que eleva o total acumulado para 17.822.659.Os dados diários do Brasil são dode veículos de imprensa formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL em parceria com 27 secretarias estaduais de Saúde.