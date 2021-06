Desembargador Marcos Lincoln dos Santos é o novo presidente do TRE-MG

Marcos Lincoln dos Santos (esq.) e Maurício Torres Soares (dir.) vão comandar o TRE-MG por dois anos (foto: TRE-MG/Reprodução)

O desembargador Marcos Lincoln dos Santos é o novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (). Ele tomou posse nesta sexta-feira (18/6) para mandato de dois anos. O magistrado vai ocupar o lugar de Alexandre Victor de Carvalho.À frente da corte, Santos terá a missão de organizar e coordenar odo próximo ano, quando os mineiros vão às urnas para escolher presidente, governador, um senador, deputados federais e parlamentares estaduais. Ao TRE-MG, cabe apurar os votos, cadastrar eleitores e cuidar dos locais que sediam o pleito.O novo vice-presidente, também responsável pela corregedoria, é o desembargador Maurício Torres Soares. O último ocupante da cadeira foi, justamente, Marcos Lincoln dos Santos.Em seu discurso de posse, o novo presidente do TRE-MG falou sobre questões discutidas no Congresso Nacional, como a reforma política e o“Independentemente de quais sejam as modificações na legislação eleitoral, este Tribunal Regional haverá de seguir as orientações, normas, decisões administrativas e judiciais dos Tribunais Superiores, respeitando-se, quando for o caso, o convencimento motivado de cada julgador”, disse.A solenidade teve a participação de figuras como o presidente da Assembleia Legislativa, Agostinho Patrus (PV), o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), Gilson Soares Lemes, e o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG), Durval Ângelo.