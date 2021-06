Joice Hasselmann, ex-líder do governo, anuncia saída do PSL

Joice Hasselmann anuncia saída do PSL (foto: Agência Brasil/Reprodução) Joice Hasselmann, ex-líder do governo e atual opositora do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), decidiu romper com o PSL.



A deputada federal, ex-líder do governo e atual opositora do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), decidiu romper com o PSL.Leia: Joice Hasselmann ataca Bolsonaro nas redes: 'Mentiroso, traidor do país'

De acordo com Hasselmann, Bivar alcançou o posto de 1.º secretário da Câmara ao apoiar a eleição de Arthur Lira (Progressistas-AO), nome do Palácio do Planalto ao comando da Casa.





A deputada ainda não revelou a nova sigla.

