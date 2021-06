Bolsonaro rebate fala do presidente da Argentina: 'Para ele não tem vacina'

Em tom de brincadeira, Jair Bolsonaro disse que 'não tem vacina' para o presidente argentino (foto: Alan Santos/PR) Bolsonaro respondeu nesta quinta-feira (10/6) à declaração do presidente da Argentina, Alberto Fernández, que afirmou ontem que “barcos vindos da Europa. O mandatário ironizou que "não tem vacina" para o líder argentino, mas depois emendou que não existem problemas entre o povo brasileiro e o argentino. O presidente Jairrespondeu nesta quinta-feira (10/6) à declaração do presidente da, Alberto, que afirmou ontem que “ brasileiros saíram da selva ” e que seus compatriotas vieram devindos da. O mandatário ironizou que "" para o líder argentino, mas depois emendou que não existem problemas entre o povo brasileiro e o argentino.





“O presidente da Argentina falou que eles vieram da Europa, de barco, e que nós viemos da selva, né? Eu lembro que logo quando o (ex-presidente da Venezuela Hugo) Chávez morreu, assumiu o (Nicolás) Maduro. Ele falava que conversava com os passarinhos que estavam encarnados na figura do Chávez. Acho que o Maduro e o Fernandez, para eles não têm vacina, tá ok?”, disse rindo em conversa com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada.









“Essa frase do presidente do Argentina, que nós viemos da selva. Troquei mensagem por “zap” hoje com o ex-presidente Macri, da Argentina. Não tem nenhum problema entre nós e o povo argentino. Rivalidade com a Argentina, só no futebol”, concluiu.





Ontem, durante coletiva na Casa Rosada, Fernández afirmou que "os mexicanos saíram dos índios, os brasileiros saíram da selva, mas nós, os argentinos, chegamos nos barcos, e eram barcos que vinham da Europa, assim construímos nossa sociedade".





Horas depois, pelo Twitter, o presidente argentino se desculpou: "Afirmou-se mais de uma vez que 'os argentinos descendem de navios'. Na primeira metade do século 20, recebemos mais de 5 milhões de imigrantes que viviam com nossos povos nativos. Nossa diversidade é um orgulho. Eu não quis ofender ninguém, em qualquer caso, peço desde já desculpas a quem se sentiu ofendido ou invisibilizado”, escreveu.