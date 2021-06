Rodrigo Maia sobre não punição de Pazuello: 'chavismo de direita'

O processo disciplinar aberto contra o ex-ministro foi arquivado. Em sua defesa, o militar alegou que o ato público em questão era um passeio de moto com o presidente e não um evento político-partidário.

Ele argumentou ainda que o país não está em período eleitoral e que o chefe do Executivo não é filiado a nenhum partido político.

Leia a nota do Exército na íntegra

"Acerca da participação do General de Divisão EDUARDO PAZUELLO em evento realizado na Cidade do Rio de Janeiro, no dia 23 de maio de 2021, o Centro de Comunicação Social do Exército informa que o Comandante do Exército analisou e acolheu os argumentos apresentados por escrito e sustentados oralmente pelo referido oficial-general.





Desta forma, não restou caracterizada a prática de transgressão disciplinar por parte do General PAZUELLO.





Em consequência, arquivou-se o procedimento administrativo que havia sido instaurado.





Brasília-DF, 3 de junho de 2021





CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO EXÉRCITO"

Na manifestação do dia 23 de maio - uma motociata realizada no Rio de Janeiro - Pazuello chegou a falar ao microfone: "Parabéns a vocês, parabéns à galera que está aí prestigiando o PR [presidente da República]. Tamo junto (sic)".