'Bolsonaro trabalha no aperfeiçoamento do caos', diz senador Randolfe

Randolfe disse que confia no Exército (foto: Reprodução/YouTube) Roda Viva, da "TV Cultura", o vice-presidente da CPI da COVID, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), disse nesta segunda-feira (31/5) que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) tem práticas contrárias ao fortalecimento da democracia, mas disse que confia no Exército para o cumprimento da Constituição. Entrevistado no programa, da "TV Cultura", o vice-presidente da CPI da COVID, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), disse nesta segunda-feira (31/5) que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) tem práticas contrárias ao fortalecimento da democracia, mas disse que confia no Exército para o cumprimento da Constituição.





“Se não tivermos confiança (no Exército), perderemos toda a esperança, que é isso que o presidente quer. Ele conspira todo dia para que cada um dos brasileiros perca a esperança no funcionamento da democracia, das tradições democráticas. Ele trabalha todo dia no aprofundamento do caos”, disse Randolfe.





O senador disse que um dos objetivos da CPI é investigar a compra de medicamentos sem eficácia pelo Exército. “O Exército é submetido ao comandante-chefe das forças armadas, que é o presidente da República. É necessário ver e saber se houve ordem direta do comandante em relação a isso (compra de cloroquina pelo Exército). Tenho confiança no alto comando do Exército, no compromisso dos generais brasileiros para com a democracia”.





Ao criticar Bolsonaro, ele o comparou com o estilo relatado na obra Engenheiros do Caos, do jornalista italiano Giuliano da Empoli. “A obra “os Engenheiros do Caos” encaixa como uma luva ao perfil de atuação do senhor Jair Bolsonaro. Ele quer se perpetuar no poder e fazer sequências aos seus interesses. Ele só vai conseguir se derrotar todo o establishment democratico, as conquistas que tivemos”.





“Lembremos que o presidente ficou 30 anos no Congresso Nacional, no baixíssimo clero, com o pior tipo de práticas atuando lá. Temos de ter confiança na lealdade dos generais com a democracia e com a constituição”, afirmou.