Internet cobra Lira pelo anúncio de vacinas em março

A meta, anunciada por Lira, não foi cumprida pelo governo federal diante do atraso na chegada de insumos para produção de vacinas e também da falta de compra de doses pelo Ministério da Saúde (foto: Alan Santos/PR) Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), em março deste ano, viralizou nas redes sociais nesta segunda-feira (31/5). No post, Lira falava sobre a entrega de 140 milhões de vacinas até o fim de maio. Agora, no último dia do mês, internautas cobram do deputado a entrega das doses e a volta do auxílio emergencial. Um tuíte do presidente da(PP-AL), em março deste ano, viralizou nas redes sociais nesta segunda-feira (31/5). No post, Lira falava sobre a entrega de 140 milhões deaté o fim de maio. Agora, no último dia do mês, internautas cobram do deputado a entrega das doses e a volta do









A meta não foi cumprida pelo governo federal diante do atraso na chegada de insumos para produção de vacinas e também da falta de compra de doses pelo Ministério da Saúde.



Até o momento, o Brasil vacinou 19 milhões de pessoas com a segunda dose de vacinas contra COVID. Os dados são do Ministério da Saúde. Foram 19.935.818 doses aplicadas.





A primeira dose foi aplicada em 42.593.818 pessoas.

Pelas redes sociais, os internautas cobram de Lira a compra de vacinas. “Boa tarde Arthur! Você estava dizendo até junho de 2023?”, escreveu uma usuária. “Maio acabou, cadê as vacinas?”, escreveu outra.

“Oi, deputado. Falta menos de nove horas e meia para o fim do prazo e as vacinas não chegaram. O que aconteceu?”, apontou outro internauta.

Na tarde desta segunda, Lira participa de uma live com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG).



Durante sua fala, o presidente da Câmara destacou a importância da vacina. Segundo ele, a vacinação em massa deve ser prioridade no Brasil para a retomada da economia.

Veja alguns comentários

Boa tarde Arthur. Você estava dizendo até junho de 2023? %u2014 Dudu (@Dudu) May 31, 2021

Isa, faltam só 58,7 milhões de doses. Acho que ainda hoje eles entregam. %u2014 Marco Aurélio (@marcurelio) May 31, 2021

Oi, deputado. Faltam menos de nove horas e meia pro fim do prazo e as vacinas não chegaram. O que aconteceu? %u2014 Marcelo D. Macedo (@mdavidmacedo) May 31, 2021

Maio chegou ao fim: sem auxílio emergencial decente e sem as vacinas. Já as mentiras e crimes de Bolsonaro aumentaram e o impeachment não veio. Quem se cala diante da tragédia do povo brasileiro só pode ser cúmplice! %u2014 Sâmia Bomfim (@samiabomfim) May 31, 2021

Deve chegar uma Tratorada de vacinas nessas últimas 10 horas do mês de maio. Tô só vendo. %u2014 Canhoto de Nascença (@Gilmar_Cruzeiro) May 31, 2021

CRONOGRAMA PREVISTO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE EM 25 DE MAIO*

AstraZeneca/Oxford

Entregues até o fim de maio: 47,6 milhões

Junho: 20 milhões

3º trimestre: 36,9 milhões + 8 milhões importadas

4º trimestre: 110 milhões

Total: 222,5 milhões



Coronavac

Entregues até o fim de maio: 47,2 milhões

Junho: 6 milhões

3º trimestre: 46,8 milhões

4º trimestre: 30 milhões

Total: 130 milhões



Pfizer

Entregues até o fim de maio: 3,5 milhões

Junho: 12 milhões

3º trimestre: 84,5 milhões

4º trimestre: 100 milhões

Total: 200 milhões

*Há ainda doses previstas pelo consórcio Covax Faclity, mas o número não é divulgado devido a complicações na entrega de doses