Morre o ex-governador do Paraná Jaime Lerner, aos 84 anos

Ex-governador Jaime Lerner morre aos 84 anos (foto: FLICKR)

Morreu na manhã desta quinta-feira, 27, aos 84 anos o ex-governador do Paraná. Ele estava internado desde domingo (23) no Hospital Evangélico Mackenzie, em Curitiba, e teve complicações decrônica.Fora da política, é responsável por projetos deem cidades como São Paulo, Rio, Recife, Salvador, Aracaju, Natal, Goiânia, Campo Grande e Niterói (RJ). Lerner foi consultor em assuntos urbanos para as Nações Unidas e participou do desenvolvimento do BRT no Rio de Janeiro, um dos principais meios de transporte durante a Olimpíada de 2016.Jaime Lerner foi premiado no Concurso Nacional de Projetos pelo edifício-sede da Polícia Federal, em Brasília, em 1967 e em 2007 recebeu da XI Bienal Internacional de Arquitetura de Buenos Aires o prêmio conjunto pela urbanização Pedra Branca.